Петербургский праздник выпускников "Алые паруса" пройдёт 25 июня

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал распоряжение о проведении праздника выпускников города "Алые паруса": мероприятие в этом году должно пройти 25 июня, оповестили в пресс-службе Смольного.

"Документ принят для определения масштаба и объема работ по организации и проведению ежегодного праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса" и в связи с необходимостью координации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, федеральных органов государственной власти и подведомственных им учреждений и предприятий. Для этого создается организационный комитет по подготовке и проведению праздника", - отчитались в Смольном о ходе подготовки к событию.

Отмечается, что формат мероприятия и место, где оно пройдёт, определят исходя из складывающейся эпидемической обстановки.

Напомним, в прошлом году было решено провести "Алые паруса" без зрителей из-за эпидемии коронавируса, сохранив при этом лишь концерт и проход брига, которые транслировались онлайн. Парусник в итоге путешествовал не по Неве вдоль стрелки В.О. и Дворцовой набережной, а в акватории Финского залива.

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