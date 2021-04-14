18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

18:47

Петербургский праздник выпускников "Алые паруса" пройдёт 25 июня

фото ЗакС политика Петербургский праздник выпускников "Алые паруса" пройдёт 25 июня

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал распоряжение о проведении праздника выпускников города "Алые паруса": мероприятие в этом году должно пройти 25 июня, оповестили в пресс-службе Смольного.

"Документ принят для определения масштаба и объема работ по организации и проведению ежегодного праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса" и в связи с необходимостью координации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, федеральных органов государственной власти и подведомственных им учреждений и предприятий. Для этого создается организационный комитет по подготовке и проведению праздника", - отчитались в Смольном о ходе подготовки к событию.

Отмечается, что формат мероприятия и место, где оно пройдёт, определят исходя из складывающейся эпидемической обстановки.

Напомним, в прошлом году было решено провести "Алые паруса" без зрителей из-за эпидемии коронавируса, сохранив при этом лишь концерт и проход брига, которые транслировались онлайн. Парусник в итоге путешествовал не по Неве вдоль стрелки В.О. и Дворцовой набережной, а в акватории Финского залива.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
22:14 Заместителя гендиректора "Невской мануфактуры" отправили в СИЗО

21:06 Суд отправил в СИЗО гендиректора "Невской мануфактуры"

20:56 По делу о нападении на силовика 23 января москвич получил реальный срок

20:19 Суд обязал главреда DOXA сидеть дома и не выходить в интернет

20:05 Участницу пикета в поддержку DOXA в Петербурге задержали за ношение формы

19:56 Семьи пострадавших при тушении "Невской мануфактуры" пожарных получат специальные выплаты

19:50 Суд арестовал координатора петербургского штаба Навального на 10 суток

19:19 Милонов внес в ГД закон, вводящий крупные штрафы за онлайн-рекламу алкоголя

19:14 Пикет в поддержку редакции DOXA начался в центре Петербурга

18:55 Закрывшуюся для туристов крепость Копорье отремонтируют до конца 2021 года

18:48 Глава петербургской налоговой отчитался о помощи бизнесу и сборе налогов

18:47 Петербургский праздник выпускников "Алые паруса" пройдёт 25 июня

18:21 Путин наградил пожарных, тушивших здание Невской мануфактуры

18:12 Госдума отклонила проект закона об освобождении граждан с низкими доходами от НДФЛ

17:59 Пранкеру заочно присудили реальный срок за оправдание теракта в Архангельске

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru