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16:27

Суд запросит у МИДа документы, позволившие включить петербургскую художницу в список иноагентов

фото ЗакС политика Суд запросит у МИДа документы, позволившие включить петербургскую художницу в список иноагентов

Ленинский районный суд продолжает рассмотрение дела по иску художницы Дарьи Апахончич* к Министерству юстиции. Она требует исключить ее из списка СМИ-иноагентов. 

В деле также есть заинтересованное лицо - Министерство иностранных дел. Ведомство сделали участником процесса из-за сообщения Минюста о том, что включение Апахончич в список согласовывалось с МИДом, рассказал представитель художницы в суде, старший партнер "Апологии протеста" Александр Передрук. 

На прошлом заседании Минюст предоставил возражения на иск, в котором объясняются причины включения художницы в перечень СМИ-иноагентов, ранее рассказала Апахончич. Она сообщила, что среди финансового обоснования – получение зарплаты от французского колледжа за преподавание там русского языка как иностранного, зарплаты от гуманитарной организации "Красный крест" и гонорар за фестивали и другие переводы через PayPal. Также ведомство решило добавить девушку в список СМИ-иноагентов за общественную онлайн-деятельность: посты в социальных сетях, коллективный блог "Феминистки поясняют" и публикация в издании Colta, рассказала Апахончич. 

Передрук сообщил журналистам 15 апреля, что они настаивают на том, что должна быть взаимосвязь с получением иностранного финансирования и публикацией информации. 

Во время заседания суда он добавил, что в предоставленных министерством документах не подтверждается факт поступления иностранного финансирования. Заявления Минюста носят декларативный характера, считает Передрук. Представитель министерства в суде заявила, что все решение ведомство делает на основе документов, которые поступили из государственных органов, и Минюст не считает своё решение о включении Апахончич в список иноагентов необоснованным.

Также на заседании Передрук отметил, что в суд так и не представлено ранее запрашиваемое письмо МИДа к Минюсту о согласовании включения в список художницы. Представитель Министерства юстиции сообщил, что письмо им пришло, но под грифом "для служебного пользования". Ведомство запросило обращение в другом формате у МИДа, но пока ответа нет, добавила представитель Минюста. Передрук предложил суду самостоятельно направить запрос на документы МИД, судья на это согласился. На время получения ответа из министерства рассмотрение дела отложено. Следующее заседание назначили на 13 мая. 

 

*Дарья Апахончич внесена в реестр СМИ-иноагентов.

София Саттарова

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