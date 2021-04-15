18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

18:21

Беглов подписал закон об упразднении Уставного суда Петербурга

фото ЗакС политика Беглов подписал закон об упразднении Уставного суда Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов 15 апреля подписал закон о ликвидации Уставного суда города, сообщили в Смольном.

"Принятие акта обусловлено новыми положениями Конституции Российской Федерации. Для упразднения Уставного суда Петербурга как юридического лица будет создана специальная ликвидационная комиссия", - объяснили в городской администрации.

Суд будет ликвидирован с 1 июля. Также губернатор подписал закон, согласно которому упоминания об Уставном суде будут убраны из Устава Петербурга. Ранее эти инициативы прошли три чтения Законодательного собрания. 

Уставный суд занимался толкованием основного петербургского закона. Также он рассматривал заявления по соответствию того или иного нормативно-правового акта Петербурга городскому уставу. На своем последнем заседании, 30 марта, суд признал наличие дискриминации бездомных


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:55 Единороссы хотят сделать подключение к газу бесплатным

20:19 Исковые претензии "Роснефти" к "Собеседнику" и Олегу Ролдугину составили 500 млн рублей

19:59 Тоннели между "Спасской" и "Горным институтом" построят к лету

19:41 В Петербурге признали нерентабельным проект водного такси

19:12 Путин хочет избавления соцсферы от бюрократических обязанностей

18:49 Петербуржцы смогут выбрать лучшее цветочное оформление города

18:41 Петербуржцев начнут вакцинировать на дому до конца апреля

18:27 До работы с детьми в летних лагерях допустят только привитых от COVID-19 сотрудников

18:21 Беглов подписал закон об упразднении Уставного суда Петербурга

18:16 "Сильно кружится голова, но улыбается": Адвокат посетил Навального в колонии

18:07 Смольный сообщил о намерении акционера "Невской мануфактуры" отреставрировать сгоревшее здание

17:53 КГИОП снабдит управляющие компании Петербурга книгами о витражах

17:45 Заявки на участие в праймериз ЕР подали только 50% от общего числа единороссов в Госдуме

17:14 Эсеры хотят унифицировать понятие многодетности по всей стране

17:11 Резник снова дал показания в Следственном комитете

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru