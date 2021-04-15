Беглов подписал закон об упразднении Уставного суда Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов 15 апреля подписал закон о ликвидации Уставного суда города, сообщили в Смольном.

"Принятие акта обусловлено новыми положениями Конституции Российской Федерации. Для упразднения Уставного суда Петербурга как юридического лица будет создана специальная ликвидационная комиссия", - объяснили в городской администрации.

Суд будет ликвидирован с 1 июля. Также губернатор подписал закон, согласно которому упоминания об Уставном суде будут убраны из Устава Петербурга. Ранее эти инициативы прошли три чтения Законодательного собрания.

Уставный суд занимался толкованием основного петербургского закона. Также он рассматривал заявления по соответствию того или иного нормативно-правового акта Петербурга городскому уставу. На своем последнем заседании, 30 марта, суд признал наличие дискриминации бездомных

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