ЗакС в первом чтении принял законопроект об упразднении Уставного суда

Законодательное собрание Петербурга на заседании 10 марта одобрило в первом чтении законопроекты об упразднении Уставного суда города. Ликвидировать уставные суды решено в в соответствии с новой редакцией Конституции, принятой по итогам голосования в июле 2020 года.

Депутат ЗакСа от "Единой России" Денис Четырбок ранее сообщил, что городской законопроект будут дорабатывать. Для этого создадут рабочую группу, куда войдут представители правительства Петербурга и самого суда. Документ должен вступить в силу 1 июля, добавил Четырбок.

На заседании парламента 10 марта депутат пояснил, что из ряда законов исключаются нормы, связанные с работой Уставного суда. В частности, решено убрать пункт о выборах судей в организацию, рассказал Четырбок.

Уставный суд занимается толкованием основного петербургского закона. Также эта судебная инстанция рассматривает дела по соответствию того или иного нормативно-правового акта Петербурга городскому уставу.

Спикер парламента Вячеслав Макаров считает, что упразднение Уставных судов является закономерным процессом:

- Система судебной власти России отныне не предусматривает существования такого института, как Уставный суд субъекта Федерации. Это вполне закономерно. Нормативно-правовая база большинства российских регионов в основном сформирована и показала свою устойчивость. Поэтому и отдельных структур, задачами которых является рассмотрение дел о соответствии местных законов региональным уставам и толкование самих уставов, более не требуется.

Макаров добавил, что ЗакС разработает законопроект по регулированию принципа и порядка устранения противоречий. Об этом на заседании комитета по законодательству парламента 5 марта просила председатель Уставного суда Петербурга Наталья Гуцан.

София Саттарова

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