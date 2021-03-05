ЗакС создаст рабочую группу по ликвидации Уставного суда

Законодательное собрание Петербурга организует рабочую группу по проработке законопроекта о ликвидации Уставного суда города, сообщил 5 марта председатель комитета по законодательству парламента депутат Денис Четырбок. По его словам, документ планируется подготовить к 1 июля 2021 года.

Изначально планировалось его закончить к 1 июня, но из-за требований трудового законодательства срок необходимо перенести, уточнил Четырбок. Председатель Уставного суда Наталья Гуцан сообщила, что сейчас у суда в производстве одно дело - его планируют завершить к апрелю. После этого получится, что судьи три месяца будут сидеть без работы, но получать зарплату, отметила Гуцан. Четырбок ответил, что законодательство требует уведомить службу занятости о массовом увольнении минимум за три месяца - из-за этого срок вступления документа в силу откладывается.

Также Гуцан поделилась своими мыслями о законопроекте по упразднению Уставного суда. В частности, она с сомнением относится к норме, по которой толковать Устав Петербурга должен городской закон. Эти правовые акты принимаются по разной процедуре, а толкование одного документа может происходить только документом такой же юридической силы, отметила Гуцан.

- Я понимаю, что здесь речь идет о законах Санкт-Петербурга, но Устав Санкт-Петербурга принимается другим числом голосов. Поэтому, насколько возможно толковать Устав Санкт-Петербурга обычным законом Санкт-Петербурга, у меня есть сомнения, - сказала председатель суда.

Она предложила, предусмотреть особый вид закона именно для толкования Устава. Четырбок обещал рассмотреть данный вопрос в рамках рабочей группы.

Пока же сроки требует принятия первых шагов по ликвидации Уставного суда, заявил депутат. Из-за этого законопроект рекомендован к принятию в первом чтении на заседании Законодательного собрания 10 марта.

Напомним, Уставные суды ликвидируется после соответствующей поправки в Конституцию. Необходимые изменения уже внесены в федеральный закон о судебной системе.

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