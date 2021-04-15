Петербуржцев начнут вакцинировать на дому до конца апреля

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец на пресс-конференции в ТАСС 15 апреля, отвечая на вопрос журналистов о возможности вакцинации на дому, рассказал, что работа над этим вопросом ведется и это станет возможным до конца апреля. Первыми привиться не выходя из дома смогут граждане, ограниченные в передвижении.

"Сейчас завершается процесс согласования между комитетом по здравоохранению и Роспотребнадзором. Рассчитываю, что на этой неделе мы его завершим, и, начиная с этой или следующей недели, начнем массово вакцинировать и тех людей, которые находятся на дому", - приводит слова Лисовца "Фонтанка".

На пресс-конференции, посвященной вакцинации в Петербурге, глава комздрава рассказал, что городу еще не удалось достигнуть нужного темпа вакцинации. Ранее, создать мобильные группы для вакцинации на дому предлагал депутат Законодательно собрания Алексей Цивилев.

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