18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

10:53

По новому законопроекту Тихоновой взамен вырубленного дерева нужно сажать два новых

фото ЗакС политика По новому законопроекту Тихоновой взамен вырубленного дерева нужно сажать два новых

Справедливоросс из петербургского парламента Надежда Тихонова подготовила законодательную инициативу, обязывающую чиновников вместо одного вырубленного дерева или кустарника высаживать два новых, причем в границах того же самого муниципалитета. Действующая сегодня норма не прописывает, сколько деревьев должно быть в таких случаях компенсировано и допускает высадку в пределах всего административного района. Из-за этого время от времени жители того или иного квартала надолго остаются без зеленых насаждений, которые появляются в совершенно другом месте.

"Нередко люди не согласны с заключениями о признании деревьев больными или аварийными, или не понимают, почему взамен вырубленных деревьев местные власти не сажают ничего нового. В целом сейчас по всему городу идет борьба за зеленые зоны, потому что петербуржцам катастрофически не хватает мест для прогулок и отдыха, а застройщики пытаются отхватить каждый кусочек земли в сформированных кварталах", - прокомментировала свой новый законопроект Тихонова.

Ее инициатива также видоизменяет процедуру обследования зеленых насаждений. Вместо комитета по благоустройству она предлагает наделить этими полномочиями подрядчика, выбранного на конкурсной основе. Результаты такого обследования, считает Тихонова, должны быть общедоступны в интернете, и каждый спорный случай должен служить достаточным поводом для созыва специальной комиссии с привлечением должностных лиц, граждан, общественников и специалистов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

11:15 В ЗакСе предложили брать налоги с уличных музыкантов и запретить им звукоусиление

15 апреля, 17:11 Резник снова дал показания в Следственном комитете

15 апреля, 17:02 Вишневский обратился к вице-губернатору Соколову с просьбой обсудить будущее Конюшенного ведомства

15 апреля, 13:26 В Выборгском заливе устраняют масляные пятна

15 апреля, 10:56 Четырбок позвал Пиотровского на обсуждение законопроекта об уличных музыкантах

15 апреля, 9:55 Беглов, Макаров и Резник стали самыми медийными политиками марта

14 апреля, 18:48 Глава петербургской налоговой отчитался о помощи бизнесу и сборе налогов

14 апреля, 17:14 Такси до бани и другие вопросы ЗакСа

14 апреля, 16:32 Депутат ЗакСа Бочков подал документы на праймериз единороссов

14 апреля, 14:49 Глава Госсовета Крыма обогнал Вячеслава Макарова по уровню цитируемости в СМИ


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:25 Группа "Ногу свело" объявила о переносе концертов из-за давления властей

11:15 В ЗакСе предложили брать налоги с уличных музыкантов и запретить им звукоусиление

11:13 В России выявили еще почти 9 тысяч случаев COVID-19

10:53 По новому законопроекту Тихоновой взамен вырубленного дерева нужно сажать два новых

10:45 В Петербурге пятый день подряд тушат здание Невской мануфактуры

10:20 Эффект от фильма про дворец в Геленджике напомнил Шульман поздний СССР

9:37 По делу о взятке задержали замглавы столичного департамента

9:13 База электронных адресов сторонников Навального утекла в интернет

15 апреля, 20:55 Единороссы хотят сделать подключение к газу бесплатным

15 апреля, 20:19 Исковые претензии "Роснефти" к "Собеседнику" и Олегу Ролдугину составили 500 млн рублей

15 апреля, 19:59 Тоннели между "Спасской" и "Горным институтом" построят к лету

15 апреля, 19:41 В Петербурге признали нерентабельным проект водного такси

15 апреля, 19:12 Путин хочет избавления соцсферы от бюрократических обязанностей

15 апреля, 18:49 Петербуржцы смогут выбрать лучшее цветочное оформление города

15 апреля, 18:41 Петербуржцев начнут вакцинировать на дому до конца апреля

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru