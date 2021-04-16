Защита обжалует арест координатора штаба Навального в Петербурге

Адвокат координатора штаба Навального в Петербурге Луиза Магомедова 16 апреля подала апелляционную жалобу на решение Октябрьского районного суда об аресте Ирины Фатьяновой на 10 суток.

- Сегодня мне пришло уведомление, что жалоба с ходатайствами, приложенными к ней, зарегистрирована. То есть в ближайшие дни – либо сегодня, либо в понедельник – я ожидаю уведомление из суда о дате рассмотрения жалобы в городском суде, - рассказала адвокат "Апологии протеста" в разговоре с ЗАКС.Ру.

Октябрьский районный суд 14 апреля арестовал координатора петербургского штаба Алексея Навального Ирину Фатьянову на 10 суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП за публикацию 27 января видеоролика с призывом выйти на митинг 31 января. Фатьянова на момент публикации видео отбывала другой административный арест в спецприемнике.

Константин Леньков