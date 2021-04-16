Доход Путина за 2020 год составил 9,9 млн рублей

На официальном сайте президента России опубликовали данные о доходе и имуществе главы государства Владмира Путина. Согласно документу, доход президента с 9,7 млн в 2019 году вырос до 9,9 млн рублей в 2020 году.

В списке собственности у главы государства – квартира в 77 кв. метров, гараж в 18 кв. метров, два автомобиля ГАЗ М21, "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф". В пользовании у Путина находится квартира площадью 153,7 кв. метров и гаражное место.

Перечень недвижимости у главы России не меняется на протяжении многих лет. В 2019 году имущество в декларации президента было аналогичным.