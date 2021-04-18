В петербургском шествии "Бессмертного полка" могут принять участие более миллиона человек

Глава петербургского оргкомитета "Бессмертного полка" Андрей Краснобаев прогнозирует, что в мероприятии в этом году может принять участие не менее миллиона человек, делится "Интерфакс". Невзирая на продолжающуюся пандемию COVID-19, мероприятие пройдёт в обычном формате.

"И в зависимости от того, что нам ответит администрация [Петербурга], будем принимать решение. Указывая численность в заявке, будем брать за основу показатель 2019 года - это 1 миллион человек", - сообщил Краснобаев.

В случае, если Смольный введёт новые противоэпидемические меры, организаторы "Бессмертного полка" готовы повторить "шествие" в режиме онлайн, как это было годом ранее.

Добавим также, что посмотреть на парад Победы на Дворцовой площади смогут только граждане с отрицательным тестом на COVID-19.