Помещенный в СИЗО сахалинский депутат отчитался о доходе в 6,3 млрд рублей

Депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, который арестован по уголовному делу, задекларировал за 2020 год доход в 6,3 млрд рублей, внимание на это обратил "Коммерсантъ".

Пашов арестован по делу об уклонении от таможенных платежей. По версии следствия, он занижал стоимость экспортируемых за рубеж крабов, передаевал Sakhalin.info. Пока парламентарий останется в СИЗО Хабаровска до конца апреля.

Доходы Пашова, согласно декларациям, стремительно выросли за 2018 год: за тот год он отчитался о заработке около 10 млн, а уже в следующем отчитался о доходе свыше 6,2 млрд. Такое обогащение связывают с уголовным делом против его бизнес-партнера Олега Кана, которого обвиняют в убийстве и махинациях с налогами. В 2019 год Кан покинул Россию.

Пашов - владелец и гендиректор компании "Монерон", которая специализируется на ловле краба. Долю этой компании в прошлом году приобрела Ксения Собчак. Спустя полгода она вышла из сделки после того, как налоговая из-за ареста имущества компании не зарегистрировала ее долю.