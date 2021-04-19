ФСИН известила о переводе Навального в больницу для осуждённых

В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили о переводе оппозиционера Алексея Навального в стационар областной больницы для осужденных. Держащему голодовку политику с его согласия также назначили витаминную терапию.

"В настоящее время состояние здоровья А. Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт", - отчитались во ФСИН.

Несколько дней назад группа врачей обратилась к главе федеральной службы с призывом допустить их к политику, поскольку на фоне голодовки, которую он начал 31 марта, у него развилась почечная недостаточность и обострились другие заболевания. Всё это вкупе может привести к смерти оппозиционера, считают медики.