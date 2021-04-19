Экс-главу петербургского штаба Навального доставили в суд

Бывшего координатора штаба Навального в Петербурге Дениса Михайлова около часа дня 19 апреля доставили в Октябрьский районный суд. Ему вменяют нарушение ч.1 ст. 20.2.2 КоАП (организация массового скопления граждан, повлекшего нарушение общественного порядка).

"Меня обвиняют в том, что я участвовал в митинге 31 января. Смех. Вот это я понимаю - нарушил закон, воспользовавшись своим конституционным правом" - написал Михайлов в своем Telegram-канале после задержания.

Михайлова задержали утром 19 апреля при выходе из дома. В этот день он должен был получить документы его студенческого профсоюза "Преобразование". Его доставили в 1-й отдел полиции, где составили протокол за участие в протестной акции 31 января.

Константин Леньков