18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

17:03

На губернаторский прием Беглова в стиле "джаз" выделили 15 млн рублей

фото ЗакС политика На губернаторский прием Беглова в стиле "джаз" выделили 15 млн рублей

Комитет по культуре Петербурга опубликовал 19 апреля извещение о конкурсе по поиску организатора традиционного губернаторского приема в рамках Петербургского международного экономического форума. Максимальная цена контракта - 15 млн рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов будет встречать гостей на площадке в 1700 кв.м, находящейся не далее 200 метров от Дворцовой площади. Территория будет разделена на 8 зон. Три из них предназначены для транспорта: зона посадки/высадки гостей, парковки и стоянки спецтехники. Еще одна зона предназначена для персонала.

Во входной зоне гостей Беглова будут встречать администраторы, владеющие английским, французским, немецким, итальянским и испанскими языками. Далее приглашенные смогут проследовать в зону №2. Здесь гостей будут ждать фуршет и концертная программа. Разлекать участников приема будут джазовые исполнители и композиции в стиле свинг, босса-нова, баллада. В джазовом оркестре должно быть не менее 15 музыкантов. Руководить ими должен лауреат и член жюри конкурсов и фестивалей, участник концертов в России, Европе, США,  автор и ведущий образовательных проектов. Солистка-вокалистка должна иметь не менее 10 лет выступлений и статус лауреата междунарожного и молодежного джазового конкурса. В репертуаре у нее должны иметься песни на английском и португальских языках. 

Десять фуршетных столов, 60 коктейльных, 24 обычных стола, 22 дивана, 4 барные стойки - таков перечень требуемой мебели для этой зоны губернаторского приема. Подробное меню в документации закупки не представлено, но каждому из 1500 гостей полагается по 950 граммов еды, а также широкий ассортимент алкогольных и безалкогольных напитков. На площадке должен быть искусственный газон. Отдельную зону организаторы должны будут выделить для переговоров. 

Не забыли при планировании губернаторского приема и о пандемии коронавируса: всем гостям выдатут маски и перчатки. 

Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня. Уже объявлено, что мероприятие пройдет очно в "Экспофоруме". Для горожан в рамках форума на Дворцовой площади пройдет концерт.   


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

16 апреля, 17:20 МО "Город Пушкин" выделило на новый автомобиль 1,49 млн рублей

16 апреля, 16:11 Комитету по транспорту потребовались 65 столов и кресел на колесиках

5 апреля, 17:01 Администрация губернатора Петербурга за март разместила закупок на 20 млн рублей

2 апреля, 19:19 Администрация Курортного района выделила на покупку автомобиля 1,5 млн рублей

24 марта, 18:58 КСП нашла нарушения в работе администрации Адмиралтейского района и подведомственных организаций

23 марта, 20:16 До конца года в Петербурге установят 157 остановок общественного транспорта

23 марта, 16:30 ЗакС Петербурга запасается сувенирными подстаканниками

19 марта, 16:07 После вмешательства прокуратуры в бюджет МО "Город Колпино" вернулись 550 тысяч рублей

16 марта, 18:27 ЗакС Петербурга снова закупается сувенирными часами

15 марта, 18:06 Муниципалы встретили весну


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:21 Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" оценили в 97,6%

17:03 На губернаторский прием Беглова в стиле "джаз" выделили 15 млн рублей

16:58 Фонд капремонта не согласился с нарушениями, выявленными КСП в ходе проверки

16:28 Акция "Бессмертный полк" пройдёт 9 мая в онлайн-формате

15:58 Суд согласился допросить полицейского по делу Пивоварова о "нежелательной организации"

15:55 Процесс о признании ФБК* экстремистской организацией начнется 26 апреля

15:43 Суд оставил экс-полицейских по делу Голунова в СИЗО до середины лета

15:24 Глава СПЧ обратился к Бастрыкину с письмом в связи с делом против журналистов DOXA

15:23 Муниципал: Депутаты МО "Светлановское" предложили изменить закон о митингах

15:00 В Генпрокуратуре заявили об административной и уголовной ответственности перед митингами 21 апреля

14:58 Многодетная мать из Петрозаводска предстанет перед судом за репост записи об акции 31 января

14:36 СК возбудил дело после падения лепнины на коляску с ребенком на Московском проспекте

14:27 Глава Коми в третий раз за год отправил в отставку главу Минздрава республики

14:17 ЗакС Петербурга подготовил "парламентский видеословарь"

13:59 Макаров рассказал школьникам о развале СССР "из-за слабости Горбачева"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru