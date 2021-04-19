На губернаторский прием Беглова в стиле "джаз" выделили 15 млн рублей

Комитет по культуре Петербурга опубликовал 19 апреля извещение о конкурсе по поиску организатора традиционного губернаторского приема в рамках Петербургского международного экономического форума. Максимальная цена контракта - 15 млн рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов будет встречать гостей на площадке в 1700 кв.м, находящейся не далее 200 метров от Дворцовой площади. Территория будет разделена на 8 зон. Три из них предназначены для транспорта: зона посадки/высадки гостей, парковки и стоянки спецтехники. Еще одна зона предназначена для персонала.

Во входной зоне гостей Беглова будут встречать администраторы, владеющие английским, французским, немецким, итальянским и испанскими языками. Далее приглашенные смогут проследовать в зону №2. Здесь гостей будут ждать фуршет и концертная программа. Разлекать участников приема будут джазовые исполнители и композиции в стиле свинг, босса-нова, баллада. В джазовом оркестре должно быть не менее 15 музыкантов. Руководить ими должен лауреат и член жюри конкурсов и фестивалей, участник концертов в России, Европе, США, автор и ведущий образовательных проектов. Солистка-вокалистка должна иметь не менее 10 лет выступлений и статус лауреата междунарожного и молодежного джазового конкурса. В репертуаре у нее должны иметься песни на английском и португальских языках.

Десять фуршетных столов, 60 коктейльных, 24 обычных стола, 22 дивана, 4 барные стойки - таков перечень требуемой мебели для этой зоны губернаторского приема. Подробное меню в документации закупки не представлено, но каждому из 1500 гостей полагается по 950 граммов еды, а также широкий ассортимент алкогольных и безалкогольных напитков. На площадке должен быть искусственный газон. Отдельную зону организаторы должны будут выделить для переговоров.

Не забыли при планировании губернаторского приема и о пандемии коронавируса: всем гостям выдатут маски и перчатки.

Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня. Уже объявлено, что мероприятие пройдет очно в "Экспофоруме". Для горожан в рамках форума на Дворцовой площади пройдет концерт.

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