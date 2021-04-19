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Муниципал

19 апреля, 19:40

В местном совете МО "Ланское" не осталось "бездомных"

фото ЗакС политика В местном совете МО "Ланское" не осталось "бездомных"

На сайте муниципалитета "Ланское" (бывшая "Черная речка") появились сведения о доходах местных депутатов за 2020 год. В отличие от прошлогодней декларации, на этот раз все мундепы зарегистрировали недвижимость.

Депутат Вараздат Чангян указал в пользовании квартиру площадью 114 кв. м, Дмитрий Стариков - 58,6 кв. м, Александр Старых - 104 кв. м. В сводной таблице за 2019 год у всех троих не было задекларировано вообще никакой недвижимости. 

Это стало поводом для обращения партии "Яблоко" к губернатору Александра Беглова. "Яблочники" потребовали у главы города проверить декларации мундепов-единороссов, которые не указали в них никаких квартир. Перед этим по представлению Беглова из-за нарушений в декларациях мандатов лишили четырех оппозиционных депутатов местных советов, в том числе представителей "Яблока".  

Отметим, что по итогу 2020 года наибольший доход в МО "Ланское" у главы Артема Дорожкова. Он задекларировал 5,8 млн рублей - почти в 10 раз больше, чем годом раньше. В собственности его супруги и ребенка появилась квартира площадью 78,4 кв. м. Мундеп указал, что она была приобретена за счет собственных накоплений, ипотечного кредита и единовременной субсидии на приобретение жилья. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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