Четыре тысячи военных отрепетировали парад Победы на Дворцовой площади

Более четырех тысяч военнослужащих вышли на репетицию парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили представители ЗВО.

Репетиция парада состоялась на Дворцовой площади. В ней, кроме военнослужащих, приняли участие кадеты, юнармейцы и сотрудники других силовых ведомств. Они отработали сценарий парада, который должен состояться 9 мая, строевые приемы с оружием и торжественный марш в сопровождении оркестра.

Репетировать парад военнослужащие будут до конца апреля.

Первая сводная репетиция парада прошла 14 апреля. В ней участвовали также боевая техника и авиация. За день до этого стало известно, что посмотреть на парад Победы на Дворцовой площади смогут только граждане с отрицательным тестом на COVID-19.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру