Twitter обжаловал штрафы на 8,9 млн рублей за неудаление призывов к участию в митингах

Сервис микроблогов Twitter пожал жалобу на решения мирового судебного участка № 422 Таганского района Москвы о трех штрафах на сумму 8,9 млн рублей за отказ удалять призывы к участию в несогласованной акции протеста, передает ТАСС.

Жалоба поступила в Таганский суд Москвы.

Три штрафа по протоколам по ч. 2 ст. 13.41. КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению) суд наложил на Twitter 2 апреля. Протоколы были составлены из-за того, что соцсеть не удалила посты с призывами к участию в акциях протеста 23 и 31 января.

Также Роскомнадзор с 10 марта ограничил скорость доступа к соцсети из-за неудаления еще ряда постов по требованию регулятора. В РКН тогда пригрозили блокировкой в Twitter к середине апреля, если запрещенный контент не будет удален, но позже решили просто продлить ограничения.