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14:52

РКН разберется с утечкой персональных данных сторонников Навального

фото ЗакС политика РКН разберется с утечкой персональных данных сторонников Навального

Похищение у команды Алексея Навального базы данных россиян, желающих принять участие в митинге в его поддержку, попало в поле внимания Роскомнадзора. Ведомство, инициировавшее проверку инцидента, грозит штрафом до 100 тысяч рублей тем, кто "слил" электронные адреса сотен тысяч граждан в интернет. При этом, вопросы у РКН в данном случае имеются и к политическому движению Навального тоже: в пресс-релизе говорится о "непосредственной ответственности лиц и организаций, собирающих персональные данные граждан, за своевременное принятие должных мер по их защите".

Напомним, что целью оппозиционеров было провести митинг за освобождение Навального при условии, если на него "запишутся" через специальный сайт полмиллиона россиян. Однако из-за стремительно ухудшающегося состояния здоровья политика его сподвижники решили не дожидаться нужного им числа регистраций.

В электронном письме, пришедшем 16 апреля желающим выйти на митинг, его авторы грозили разглашением адресов и телефонных номеров данных защитников Навального. Команда политика извинилась за случившееся. Инцидент она объяснила тем, что в их организацию с деструктивными целями устроился работать человек, связанный со спецслужбами. К "навальнистам", по их версии, он больше отношения не имеет.

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