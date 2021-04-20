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16:51

Адвокат Навального: Он находится в туберкулезной больнице при колонии

фото ЗакС политика Адвокат Навального: Он находится в туберкулезной больнице при колонии

Вадим Кобзев, адвокат оппозиционера Алексея Навального, сообщил через Twitter об условиях, в которых содержится его подзащитный, испытывающий проблемы со здоровьем в заключении. Из его текста следует то, что гражданских врачей до Навального так и не допустили. С воскресенья он находится в одиночной камере туберкулезной больницы при колонии строгого режима. Тем же вечером ему ставили капельницу с глюкозой.

"Вчера вечером три медсестры предприняли шесть попыток сделать еще одну капельницу, но так и не смогли попасть в вену. Теперь только все руки исколоты и в синяках", - добавил Кобзев.

Напомним, что накануне УФСИН по Владимирской области сообщило о переводе Навального из ИК-2 в стационар и оценило его состояние как удовлетворительное. Сообщалось также, что с согласия Навального ему назначили витаминную терапию.

Напомним, что политик, добивающийся допуска врача, которому он доверяет, голодает с 30 марта. Последние анализы крови вызывают в его окружении и у представителей медицинского сообщества серьезные опасения за его жизнь.

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