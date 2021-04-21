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12:40

Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьника

фото ЗакС политика Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьника

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости новой единовременной выплаты семьям, в которой растут дети школьного возраста. Глава государства сказал об этом во время своего послания Федеральному собранию 21 апреля.

Размер выплат будет составлять 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. По словам президента, поддержка будет распространена и на детей, которым в сентябре предстоит пойти в первый класс. Путин отметил, что деньги необходимо выплатить в августе, чтобы семьи могли подготовиться к школе.

Также президент пообещал, что в ближайшее 2 года выделят 10 млрд рублей на ремонт педагогических образовательных учреждений.

Ранее глава государства призвал россиян сделать прививку от COVID-19, чтобы к осени в стране сформировался коллективный иммунитет.

Напомним, выступление Путина перед Федеральным собранием началось в 12:05. Оно стало 27-м посланием главы государства к российскому парламенту и 17-м для нынешнего президента. Послание оглашается очно в центральном выставочном центре "Манеж". Его транслируют центральные телеканалы и радиостанции. 

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