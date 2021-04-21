Путин сравнил недоброжелателей России с Шерханом и Табаки

Президент России Владимир Путин закончил свое послание к Федеральному собранию 21 апреля тезисами о международной обстановке. Он заявил, что неприятели "цепляют Россию" без повода.

"Вокруг них (тех, кто "цепляет" Россию - ЗАКС.Ру), как вокруг Шерхана, крутятся мелкие Табаки. Всё как у Киплинга… Подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг великий писатель был", - заявил президент.

Также он заверил, что Россия хочет иметь со всеми добрые отношения.

"Если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие и слабость, должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким… Организаторы любых провокаций пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели", - добавил Путин.

Напомним, выступление Путина перед Федеральным собранием началось в 12:05 и продлилось более одного часа. Оно стало 27-м посланием главы государства к российскому парламенту и 17-м для нынешнего президента. Послание оглашалось очно в центральном выставочном центре "Манеж".

Бенгальский тигр Шерхан - персонаж из сборника рассказов Редьярда Киплинга "Книга джунглей", антагонист главного героя произведения - Маугли. Табаки - шакал, прислужник Шерхана.