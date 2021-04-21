Глава Минфина оценил в 400 млрд рублей траты на реализацию задач из послания Путина

Руководитель Министерства финансов Антон Силуанов сообщил, что на реализацию задач, поставленных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребуется не менее 400 млрд рублей, передаёт Znak.com.

При этом, добавил министр, не стоит обращать внимание на внушительность суммы, поскольку в российском бюджете эти средства есть. Так, порядка 270 млрд рублей будут выделены в текущем году, ещё 130 млрд - в 2021-м. Большая часть суммы - 170 млрд рублей - уйдёт на выплаты школьникам.

Среди озвученных поручений Путина - необходимость новой государственной поддержки семей, в которых есть учащиеся в школах дети: на каждого ребёнка президент поручил выделить по 10 тысяч рублей. Мера будет распространена и на детей, которым в сентябре предстоит пойти в первый класс.

Напомним, выступление Путина перед Федеральным собранием стало 27-м посланием главы государства к российскому парламенту и 17-м для нынешнего президента.