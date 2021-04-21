Для проведения ПМЭФ Смольный развернул специальную прививочную кампанию

Петербургский международный экономический форум, намеченный на июнь, потребовал от городских чиновников проведения обязательной вакцинации организаторов мероприятия и рабочего коллектива.

"Для централизованной иммунизации выделено 17 прививочных пунктов", - сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего сферу здравоохранения.

Помимо них, участникам форума будут делать инъекции 14 мобильных бригад. Речь идет о более чем двух тысячах человек, представляющих 54 организации, которые связаны с ПМЭФ. По последним данным, из них получили первый укол от коронавирусной инфекции свыше 230 человек. Еще 200 организаций вызвались обеспечить иммунитет своих сотрудников самостоятельно, но при необходимости чиновники Смольного готовы выделить им дополнительные десять прививочных пунктов.

Отметим, что пандемия значительно повлияла на стоимость билетов на ПМЭФ-2021, не проводившегося из-за нее год назад.

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