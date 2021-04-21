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17:56

Вдоль проспекта Большевиков обустроят новую велодорожку за 15 млн рублей

фото ЗакС политика Вдоль проспекта Большевиков обустроят новую велодорожку за 15 млн рублей

Городской центр управления парковками занялся поиском подрядчика для обустройства новой велодорожки в Невском районе: соответствующий тендер на сумму 15,2 млн рублей появился на портале госзакупок.

Будущая велодорожка должна связать два участка проспекта Большевиков: ул. Коллонтай - ул. Антонова-Овсеенко и ул. Антонова-Овсеенко - ул. Дыбенко.

Работы подрядчику следует завершить до ноября текущего года.

Добавим также, у метро "Проспект Большевиков" должно появиться новое общественное пространство: об этом сегодня сообщил городской глава Александр Беглов в ходе объезда Невского района.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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