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17:58

Беглов пообещал организовать вакцинацию от коронавируса в садоводствах

фото ЗакС политика Беглов пообещал организовать вакцинацию от коронавируса в садоводствах

По следам президентского послания Федеральному собранию губернатор Петербурга Александр Беглов, высоко оценив его, рассказал о планах в теплое время года сделать доступной вакцинацию горожан от коронавируса на территории садоводств. По его данным, горожане пользуются примерно 700 тысячами дачных участков в черте мегаполиса и в границах области.

"Ежегодно с мая по сентябрь туда выезжают порядка 2,5 млн петербуржцев. За счет бюджета города мы начали открывать в садоводствах амбулатории. В этом году откроем 10 новых в тех массивах, где раньше не было медицинской помощи, всего в этом сезоне на дачах будут работать порядка 50 наших амбулаторий. Планируем организовать в них вакцинацию от коронавируса", - цитирует Беглова ТАСС.

Напомним, что 21 апреля Владимир Путин начал свое ежегодное выступление с темы коронавируса и, в числе прочего, заявил о том, что возможность вакцинации у россиян должна иметься повсеместно.

Накануне число привившихся петербуржцев превысило полумиллионный рубеж.


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