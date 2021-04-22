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14:27

Москалькову переизбрали уполномоченным по правам человека в РФ еще на пять лет

фото ЗакС политика Москалькову переизбрали уполномоченным по правам человека в РФ еще на пять лет

Госдума на пленарном заседании переизбрала Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека в России, передает РИА "Новости".

Москалькова останется омбудсменом еще на пять лет. Ее кандидатуру на рассмотрение внес президент Владимир Путин в начале апреля. Вторым кандидатом на этот пост был депутат от ЛДПР Иван Сухарев.

Москалькова стала российским омбудсменом в 2016 году, сменив на этом посту Эллу Памфилову, перешедшую на должность главы Центризбиркома. Москалькова была кандидатом от "Справедливой России", она генерал-майор МВД.

 

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