МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиаде в Токио

Международный олимпийский комитет утвердил фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио и Пекине, сообщили в Олимпийском комитете России.

Теперь музыка Чайковского будет звучать при мероприятиях с участием россиян на Олимпиаде и других соревнованиях до декабря 2022 года. В ближайшее время МОК направит соответствующие письма во все международные спортивные федерации по летним и зимним олимпийским видам спорта, в Международный паралимпийский комитет и Оргкомитеты Олимпийских игр.

"С сегодняшнего дня у нашей Олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей. И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине", - заявил глава президент ОКР Станислав Поздняков.