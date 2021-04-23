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11:29

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о выплатах 10 тысяч рублей на школьников

фото ЗакС политика ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о выплатах 10 тысяч рублей на школьников

Представители ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о выплатах в 10 тысяч рублей семьям на каждого ребенка-школьника, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта предлагают выплачивать такое пособие ежегодно и назначать его с августа по январь, в зависимости от месяца, когда родитель или опекун подает заявление. Также в законопроекте предусмотрена ежегодная индексация выплаты.

ЛДПР ранее уже предлагала установить ежегодные денежные выплаты перед началом учебного года. В ноябре 2020 года правительство дало отрицательный отзыв на такой законопроект, не одобрив ежегодные траты на пособие по 165 млрд рублей из Фонда национального благосостояния: в кабмине их сочли нецелевыми.

21 апреля в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил, что российские семьи получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника до 16 лет. Выплата будет единоразовой.

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