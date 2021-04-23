В Полежаевском парке ликвидировали несанкционированную автостоянку

Не согласованные с чиновниками объекты в Полежаевском парке (металлический забор автостоянки и будка охраны), на которые жаловались активисты петербургского Юго-Запада, не просуществовали и десяти дней: пресс-служба Смольного сообщает об их ликвидации.

"В Петербурге установлен жесткий контроль за использованием городских территорий, особенно — зеленых зон, к которым относится Полежаевский парк. Реакция на подобные случаи и обращения жителей будет незамедлительной", - прокомментировал ситуацию губернатор Александр Беглов.

После жалоб граждан в компетентные органы власти чиновники выяснили, что территорией напротив дома 64 по проспекту Маршала Жукова пользуются самовольно и без каких-либо разрешительных документов. Предприниматель, которого обязали произвести демонтаж незаконных конструкций, понесет административную ответственность.

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