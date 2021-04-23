ГИК сформировал 30 территориальных избиркомов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 23 апреля сформировала территориальные избиркомы №№ 1-30. Каждой комиссии Горизбирком назначил председателя. Почти все прежние руководители ТИК сохранили свои места.

Не захотела продолжать работу в территориальном избиркоме только глава ТИК №26 Ирина Зимовец, сообщил член ГИК Дмитрий Краснянский. Освободившееся кресло отдали Наталье Вайцехович, которую в комиссию выдвинуло собрание избирателей по месту жительства. Против ее кандидатуры выступила член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская. Она сообщила, что Вайцехович в своем заявлении указала опыт работы в избиркомах с 2000 года. Это не совсем правда - с 2009 года кандидатка в председатели ТИК была главой МО "Гражданка", заявила Покровская. По ее словам, Вайцехович якобы имеет опыт влияния на выборы - в 2013 году совет МО "Гражданка" продлил свои полномочия на год. Позже суды признали такие решения незаконными, напомнила Покровская. Однако, большинство членом ГИК все же проголосовали за назначение Вайцехович председателем ТИК №26.

Споры возникли и вокруг назначения глав территориальных избиркомов №№ 1, 4, 16, 21, 22, 23 и 29. На последнюю комиссию просил обратить внимание Центризбирком. Из изначального проекта по составу ТИК №29 член ГИК Юрий Кузьмин предложил исключить Марину Майковец. По его словам, Майковец в 2016 году была главой ТИК, когда у Центризбиркома были претензии к территориальной комиссии. Вместо нее он предложил Ирину Савельеву - пенсионера МВД. Кузьмина поддержали большинство членов ГИК. Главой ТИК №29 остался Борис Островский, несмотря на критику его работы на выборах в 2019 году от члена Горизбиркома Алексея Березина.

Напомним, 21 апреля глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина отчитывалась перед Центризбиркомом о процессе формирования 30 территориальных комиссий. ЦИК остался недоволен работой ГИК. Глава ЦИК Элла Памфилова предложила Горизбиркому еще подумать над составами комиссий. После этого ГИК перенес заседание по формированию ТИКов с 22 апреля на 23 апреля.