ЦИК: Петербург будто "умышленно дразнит общественное мнение"

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина 21 апреля отчиталась перед Центральной избирательной комиссией о процессе формирования 30 территориальных избиркомов в Петербурге. Правда, о самом процессе она почти не говорила. Члены ЦИК задавали наводящие вопросы об отсеивании запятнавших свою репутацию людей, но "внятного" ответа не услышали, посчитала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Чечина сообщила коллегам из ЦИК, что всего было подано 528 предложений по кандидатам в члены ТИК. Больше всего предложений поступило по ТИКам №№ 3, 7, 23 и 27, уточнила глава Горизбиркома. Чечина рассказала, что ранее 21 апреля ГИК провел рабочую группу по формированию территориальных избиркомов. Решение не принято только по председателю ТИК №22 - голоса разделились поровну, сказала руководитель Горизбиркома.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что к ним поступают жалобы на способ формирование ТИКов Петербурга. Член ЦИК и куратор Петербурга Николай Булаев напомнил, что ранее Центризбирком уже обращал внимание региона на важность осознанного подхода к выбору новых членов территориальных комиссий. В частности, по его словам, были сформированы определенные принципы: не включать в ТИКи членов ИКМО, к которым были претензии во время муниципальных выборов 2019 года; нежелательно нахождение человека сразу в двух комиссиях; председателями должны быть люди "с безупречной репутацией".

К определенному Горизбиркомом составу 30 территориальных избиркомов у членов ЦИК возникли вопросы. В частности, внимание обратили на председателя ТИК №29 Бориса Островского. К нему были претензии еще в 2016 году, но Островский все еще занимает свою должность и предложен как новый глава того же избиркома, отметила Памфилова. Булаев заявил, что ЦИК может не согласиться с принципом формирования петербургских ТИКов.

- У меня складывается такое впечатление, что мы умышленно дразним общественное мнение, предлагая людей с такой репутацией на председателей комиссий…, - сказал Булаев.

Он напомнил, что Горизбирком хочет сделать ТИК №29 ответственной за проведение выборов в депутаты Государственной Думы в одном из одномандатных округов. Если ЦИК не устроит состав и руководитель территориальной комиссии, то может быть предложен альтернативный вариант комиссии, отвечающей за этот округ, заявил Булаев. Поэтому, по его словам, Горизбиркому стоит задуматься над составом ТИК №29. Это не ультиматум, это предложение, уточнил член ЦИК.

Памфилова добавила со ссылкой на данные Центризбиркома, что в петербургских комиссиях наблюдается "взаимоперекрещивания" - когда люди из одного избиркома переходят в другой.

- Насколько тщательно вы просеяли, профильтровали людей, скажем так, с запятнанной репутацией? Может быть я не права, я буду очень рада, если вы опровергните мои слова о том, что идет вот такое взаимоперекрещивание, взаимоопыление и опять те люди, которые в одной комиссии наломали дров, теперь они представляют другую комиссию, их рекомендуют и так далее. Положили вы этому процессу конец или все продолжается так и дальше?

Глава ГИК Чечина на этот вопрос "внятно", по мнению Памфиловой, не ответила. Руководитель Горизбиркома сказала, что все кандидатуры анализировались, и согласилась с тем, что есть жалобы. Но они могут быть необоснованными, а ГИК опирается на факты, сказала Чечина.

Одной из вероятных жалоб, о которых шла речь, является обращение члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии от Партии роста Алексея Березина. Он направил свое письмо в ЦИК с просьбой не переназначать ряд руководителей ТИК Петербурга снова на эти же должности. В документе (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) перечислены Ольга Нечаева (ТИК №1), Евгения Токарева (ТИК №21), Олег Ткаченко (ТИК №22), Михаил Левин (ТИК №23), Борис Островский (ТИК №29). Их работу в течение последних лет признавали неудовлетворительной или находили в ней нарушения как Горизбирком, так и ЦИК, пишет Березин.

Он предложил вместо них назначить других людей - опытных и без претензий к их персонам от вышестоящих комиссий. В частности, в ТИК №1 Березин считает нужным назначить Галину Культиасову. Она уже является членом территориального избиркома с правом решающего голоса, входит в движение "Наблюдатели Петербурга" и работала в различных избиркомах.

Также Березин считает необходимым не включать в состав ТИК №29 половину действующих членов комиссии: Марину Майковец, Александру Волкову, Владислава Шерешева, Наталью Ермолаеву, Сергея Алешина и Алесю Власову. Член Горизбиркома отметил, что во время кампании по выборам губернатора Петербурга в 2019 году ГИК принял шесть решений о незаконном бездействии территориальной комиссии. Обращал внимание на недостатки в работе ТИК №29 и Центризбирком, добавил Березин.

Члены Центральной избирательной комиссии 21 апреля долго обсуждать формирование петербургских ТИков не захотели.

- Есть смысл дальше обсуждать? - поинтересовалась Памфилова у Булаева через полчаса после начала разговора.

- Нет, - ответил ее коллега. - Мы высказали позицию.

Руководитель Центризбиркома предложила Чечиной еще раз обсудить формирование ТИК. Возможно, стоит отложить заседание по утверждению составов и председателей территориальных избиркомов, отметила Памфилова. Пока это заседание назначено на утро 22 апреля, следует из данных сайта Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Центризбирком не первый раз ругает Санкт-Петербургскую избирательную комиссию за формирование ТИКов. Раньше нападки доставались прежнему главе Горизбиркома Виктору Миненко. Позже ЦИК выразил ему недоверие, и Миненко покинул должность. Новым руководителем Центризбирком рекомендовал назначить Чечину. При ее "собеседовании" члены ЦИК отметили важность формирования ТИКов.

София Саттарова

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