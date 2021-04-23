КПРФ на юго-западе Петербурга устроила "народное голосование" перед выборами в ЗакС

Члены КПРФ из Красносельского и Петродворцового районов, а также муниципалитетов "Дачное" и "Ульянка" (территория думского избирательного округа № 212) с 20 по 22 апреля проводили голосование среди прохожих и пользователей "ВКонтакте". Организаторы уверяют, что его результаты повлияют на выдвижение кандидатов в Госдуму и Заксобрание.

Инициатором "народного голосования" выступил заместитель главы МО "Горелово" Григорий Меньшиков. Ранее партия уже представила его как вероятного кандидата по округу № 212.

- Мы решили всему народу показать, что надо проводить нормальное народное голосование, а не праймериз единороссовские, а заодно мобилизовать свой электорат, - сказал ЗАКС.Ру Меньшиков. - Результат очень хороший. У меня нет ни одного знакомого, кто бы не заинтересовался этим. Я знаю, что так практически у всех, кто участвовал.

Среди кандидатов были представлены как члены партии, так и сочувствующие. Среди претендентов, в частности, оказался лидер движения "Красивый Петербург" Красимир Врански. При подведении итогов будут учитываться и результаты опроса "ВКонтакте" и голоса на улице, где в течение трех дней с избирательными урнами стояли от 60 до 100 волонтеров, рассказал замглавы МО "Гавань". Причем электронное голосование, по его словам, было рейтинговым, а уличное - по округам.

Во "ВКонтакте" больше всего голосов набрали сам Меньшиков и проректор Российского гидрометеорологического университета Иван Палкин. Итоги очного голосования еще не подвели. Их должна огласить "народная избирательная комиссия" во время своего последнего заседания в субботу, 24 апреля.

На фото - "народная избирательная комиссия"

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