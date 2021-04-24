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10:28

РКН винит YouTube в цензуре по отношению к российскому контенту

фото ЗакС политика РКН винит YouTube в цензуре по отношению к российскому контенту

Роскомнадзор выступил с претензиями к администрации видеохостинга YouTube, считая, что она блокирует ролики российских СМИ под надуманным и необоснованным предлогом - приписывая им содержание, предназначенное только для взрослой аудитории. Так, считают в надзорном ведомстве, усложняется доступ к материалам, "которые доносят до зрителей видеохостинга отличающуюся от принятой на Западе позицию".

"Ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане блокируются под надуманными предлогами. Случайной ошибкой объяснил YouTube блокировку обращения президента России в официальном аккаунте НТВ", - цитирует пресс-службу государственного органа "Интерфакс".

Отметим, что своего рода "война" РКН с зарубежными соцсетями и интернет-сервисами ведется уже несколько лет. Сложные отношения у ведомства были с Telegram, регулярно возобновляются конфликты с Twitter, который не всегда удаляет то, что от него требуют удалять.

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