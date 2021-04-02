РКН заявил о "социальной ответственности" Twitter и других сервисов за размещаемые в них посты

Роскомнадзор прокомментировал штрафы, наложенные на Twitter, заявив, что сервис несет социальную ответственность за размещаемый в нем контент.

"На популярных интернет-платформах, которые ежедневно посещают сотни тысяч российских граждан, лежит большая социальная ответственность. Неограничение доступа к противоправной информации подвергает жизнь и здоровье пользователей, особенно детей и подростков, опасности", - заявили в РКН.

По мнению регулятора, "наивысшим приоритетом" для администрации "каждой из интернет-платформ" должны быть "забота о безопасности пользователей, оперативное удаление запрещенного контента, своевременная модерация призывов к социально опасным и противоправным действиям".

Ранее суд в Москве оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем протоколам, составленным из-за того, что соцсеть не удалила по требованию РКН посты с призывами к участию в несогласованных акциях протеста.