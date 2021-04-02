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15:21

Сумма штрафов Twitter за неудаление призывов к протестам возросла почти до 9 млн рублей

фото ЗакС политика Сумма штрафов Twitter за неудаление призывов к протестам возросла почти до 9 млн рублей

Мировой судебный участок №422 Таганского района Москвы оштрафовал сервис микроблогов Twitter еще на 2,4 млн рублей за неудаление призывов к участию в несогласованных акциях протеста, передает ТАСС.

Протокол был составлен по ч. 2 ст. 13.41. КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению). До этого суд оштрафовал компанию еще по двум таким протоколам, на 3,2 млн и 3,3 млн рублей. Таким образом, общая сумма штрафов возросла до 8,9 млн рублей.

Протоколы на Twitter были составлены из-за того, что соцсеть не удалила посты с призывами к участию в акциях протеста 23 и 31 января. Также Роскомнадзор 10 марта ограничил скорость доступа к соцсети из-за неудаления еще ряда постов по требованию регулятора. В РКН тогда пригрозили блокировкой в Twitter к середине апреля, если запрещенный контент не будет удален.

В Петербурге несколькими днями ранее активисты "Весны" провели факельное шествие в поддержку Twitter. Полицейским пришлось за ними гнаться, чтобы прервать акцию. Шествие обернулось для четверых ее участников административными арестами.

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