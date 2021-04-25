18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

12:26

Зюганова переизбрали главой ЦК КПРФ: из президиума ушли Рашкин и Левченко

фото ЗакС политика Зюганова переизбрали главой ЦК КПРФ: из президиума ушли Рашкин и Левченко

Геннадия Зюганова вновь переизбрали председателем Центрального комитета КПРФ: голосование проходило на съезде партии в подмосковной деревне Рождествено, информирует ТАСС.

На мероприятии выбрали также заместителей Зюганова: ими стали Иван Мельников и Юрий Афонин.

В то же время начальник московского горкома компартии Валерий Рашкин и бывший глава Иркутской области Сергей Левченко из президиума политячейки выбыли, передает РБК.

Кроме того, в президиуме появился новый представитель от Петербурга - Роман Кононенко, который получил место Ольги Ходуновой, которая, напомним, уступила ему пост руководителя реготделения компартии.

Геннадий Зюганов является главой КПРФ с момента образования партии в 1993 году.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

16:55 Путин приедет в Петербург на следующей неделе

15:07 "Большой авторитет и признание в обществе": Беглов поздравил Жириновского с юбилеем

13:23 Смольный отчитался о прошедшем субботнике: наиболее всех отличился Калининский район

11:40 Путин подарил Жириновскому на 75-летие орден "За заслуги перед Отечеством"

23 апреля, 19:00 Петербурженка объявила голодовку в знак протеста против ночной музыки из бара

23 апреля, 17:45 Беглов запретил петербуржцам посещать леса в рамках противопожарного режима

23 апреля, 17:13 "Медуза" обжалует решение о признании ее СМИ-иноагентом

23 апреля, 16:51 Следовательницу отстранили от работы с редактором DOXA после его жалоб на нежелательные знаки внимания

23 апреля, 16:18 Экс-депутата Госдумы Панова заочно приговорили к 5 годам колонии

23 апреля, 15:20 УЕФА утвердил перенос из Дублина в Петербург трех матчей группового этапа Евро-2020


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:55 Путин приедет в Петербург на следующей неделе

15:51 "Лимоновцы" намерены подать в Минюст документы на регистрацию партии "Другая Россия. Очертания будущего"

15:07 "Большой авторитет и признание в обществе": Беглов поздравил Жириновского с юбилеем

14:13 Миронов: Предложение о памятнике Сталину - не инициатива "Справедливой России"

13:23 Смольный отчитался о прошедшем субботнике: наиболее всех отличился Калининский район

12:26 Зюганова переизбрали главой ЦК КПРФ: из президиума ушли Рашкин и Левченко

11:40 Путин подарил Жириновскому на 75-летие орден "За заслуги перед Отечеством"

11:30 В Петербурге задержан акционист Павел Крисевич

10:36 В ночи у либертарианца Михаила Светова проходил обыск: активиста опрашивают в полиции

24 апреля, 20:24 Глава Приморского района подал документы на праймериз "Единой России"

24 апреля, 18:00 За год Смольный закупит 2800 автобусов для замены ими маршруток

24 апреля, 17:14 Евросоюз поддержал издание "Медуза", признанное иноагентом

24 апреля, 16:24 Из-за смены партии депутатом Егоровым Иванова вызвала его на дебаты

24 апреля, 15:45 Макаров вышел на субботник благоустройства

24 апреля, 15:00 Анохин заявил, что он не надувает щеки

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru