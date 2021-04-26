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11:30

Прокурор Москвы приостановил деятельность штабов Навального до решения по иску об экстремизме

фото ЗакС политика Прокурор Москвы приостановил деятельность штабов Навального до решения по иску об экстремизме

Прокурор города Москва вынес решение о приостановлении деятельности региональных штабов Алексея Навального до вынесения "вердикта" по делу о признании Фонда борьбы с коррупцией* экстремистской организации, информирует Иван Жданов.

Таким образом было удовлетворено соответствующее прошение прокуратуры.

Дело под грифом "Секретно", напомним, рассматривается в закрытом режиме.

Прокуратура Москвы объявила о подаче иска о признании ФБК, ФЗПГ** и штабов Навального экстремистскими организациями 16 апреля. По версии прокуратуры, организации "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России
** Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

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