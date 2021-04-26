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13:21

"Оруэлл — наш": "ОВД-Инфо" насчитал 1984 задержанных на акциях протеста 21 апреля

фото ЗакС политика "Оруэлл — наш": "ОВД-Инфо" насчитал 1984 задержанных на акциях протеста 21 апреля

На акциях протестах в поддержку Алексея Навального 21 апреля задержали не менее 1984 человек, следует из данных, опубликованных проектом "ОВД-Инфо".

Проект опубликовал в Telegram-канале данные на 12:30 26 апреля. Эта цифра еще может увеличиться: правозащитники продолжают добавлять новые фамилии в списки задержанных.

"2+2=5, война — это мир, Оруэлл — наш", - прокомментировали представители "ОВД-Инфо". "1984" - роман-антиутопия Джорджа Оруэлла, действие которого происходит в тоталитарном государстве.

Большинство - не менее 840 человек - задержали в Петербурге. В "ОВД-Инфо" отметили, что силовики при задержаниях массово применяли электрошокеры, в других городах тоже зафиксировали случаи применения насилия со стороны правоохранителей. В том числе - применение газовых баллончиков, наручников, удушающих приемов, также задержанных били головой о машину.

Напомним, 21 апреля в ряде городов России прошли акции с требованием оказать качественную медицинскую помощь Алексею Навальному, который на фоне серьезных проблем со здоровьем более трех недель держал голодовку в исправительной колонии № 2 в Покрове. В Петербурге на шествие по центру города вышли до 10 тысяч человек (официальные данные МВД – 4,5 тысячи). 

О том, как прошла акция в Петербурге – смотрите или читайте в наших репортажах.

 

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