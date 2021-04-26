В парке Сахарова заложили Аллею ликвидаторов-чернобыльцев

Петербургский вице-губернатор Олег Эргашев поучаствовал в церемонии по случаю 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, которая прошла в парке Сахарова, оповестили в Смольном.

Кроме Эргашева, мероприятие посетили депутаты Госдумы Сергей Боярский и Елена Драпеко, а также их региональные коллеги из Заксобрания.

"Катастрофические последствия техногенной аварии затронули судьбы миллионов людей. Масштабы трагедии велики, но они могли бы стать неизмеримо большими, если бы не мужество и героизм сотен тысяч участников ликвидации чернобыльской катастрофы", - высказался Эргашев.

К ликвидации, напомнил собравшимся вице-губернатора, привлекали также тысячи специалистов из Ленинграда.

По случаю памятного дня в парке Сахарова заложили первый камень будущей "Аллеи ликвидаторов – чернобыльцев".

Согласно программе по случаю события, сегодня в городе на Неве должны состояться также концерты, тематические встречи, спортивные состязание и другие мероприятия.

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