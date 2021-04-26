18+
|
Муниципал
|
16:14
В ЗакСе рекомендовали не принимать инициативы МО "Светлановское" о памятниках и увековечении памяти
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
ТелеграмЯндекс.Новости
|Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
21:50 "Да простит меня общественность и вышестоящая избирательная комиссия": Как ГИК сформировал составы ТИКов
21:34 Штаб Навального в Петербурге освобождает офис на Вознесенском проспекте
21:03 Кандидатов в почетные петербуржцы одобрили со скрипом
20:56 "Продолжают противоправную деятельность": Прокуратура объяснила приостановку работы штабов Навального
20:25 Обвиняемому в нападении на полицейского на митинге 31 января продлили арест
20:21 "Это означает смерть издания": Колпаков рассказал о перспективах "Медузы" при статусе иноагента
19:48 Светова арестовали на девять суток за организацию несогласованной акции
19:28 В Петербурге запустят карты с QR-кодом для работающих на митингах журналистов
18:54 Менеджера региональных штабов Навального арестовали за призывы к протестам в Twitter
18:41 Беглов ждет в Госдуме единую группу депутатов из Петербурга и Ленобласти
18:36 Дмитрия Быкова вызывают в полицию из-за участия в акции в поддержку Навального
18:12 Михаила Светова оштрафовали за организацию несанкционированного столичного митинга
18:09 Суд оштрафовал Соболь на 300 тысяч рублей за призывы к протестам
18:00 Мосгорсуд продолжит рассмотрение дела о признании ФБК* экстремистской организацией 29 апреля
17:55 Горсуд отменил арест участнице акции 21 апреля, задержанной за замечание силовикам
21:34 Штаб Навального в Петербурге освобождает офис на Вознесенском проспекте
21:03 Кандидатов в почетные петербуржцы одобрили со скрипом
20:56 "Продолжают противоправную деятельность": Прокуратура объяснила приостановку работы штабов Навального
20:25 Обвиняемому в нападении на полицейского на митинге 31 января продлили арест
20:21 "Это означает смерть издания": Колпаков рассказал о перспективах "Медузы" при статусе иноагента
19:48 Светова арестовали на девять суток за организацию несогласованной акции
19:28 В Петербурге запустят карты с QR-кодом для работающих на митингах журналистов
18:54 Менеджера региональных штабов Навального арестовали за призывы к протестам в Twitter
18:41 Беглов ждет в Госдуме единую группу депутатов из Петербурга и Ленобласти
18:36 Дмитрия Быкова вызывают в полицию из-за участия в акции в поддержку Навального
18:12 Михаила Светова оштрафовали за организацию несанкционированного столичного митинга
18:09 Суд оштрафовал Соболь на 300 тысяч рублей за призывы к протестам
18:00 Мосгорсуд продолжит рассмотрение дела о признании ФБК* экстремистской организацией 29 апреля
17:55 Горсуд отменил арест участнице акции 21 апреля, задержанной за замечание силовикам
Регионы ▼
© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru