Суд в Москве ограничил деятельность ФБК*

До решения суда по делу о признании Фонда борьбы с коррупцией* экстремистской организацией Мосгорсуд ограничил его деятельность, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Судьей Московского городского суда рассмотрено ходатайство истца о принятии мер предварительной защиты. 27 апреля судьей Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении некоммерческих организаций ФБК*, ФЗПГ**", - гласит сообщение.

ФБК* официально закрыли возможность общаться с журналистами, проводить публичные мероприятия, пользоваться банковскими услугами и участвовать в выборах.

Накануне, 26 апреля, прокурор Москвы приостановил деятельность региональных штабов Алексея Навального до решения суда по иску об экстремизме. "Навальнист" Иван Жданов в тот день сообщил, что пожертвования от сочувствующих на счета штабов больше не принимаются, а запрет определенных действий для ФБК* не несет в себе рисков и пока позволяет производить прием донатов.

*Минюст внес "Фонд борьбы с коррупцией" в ресстр НКО - иностранных агентов

**Минюст внес "Фонд защиты прав граждан" в ресстр НКО - иностранных агентов