На улицах Петербурга появятся гигантские "пасхальные яйца", расписанные художниками

Частный музей Фаберже в Петербурге при поддержке чиновников организует в течение пасхальной недели (2-11 мая) демонстрацию оригинальных арт-объектов в популярных местах города под открытым небом. Художники, в частности, Дмитрий Шагин и Покрас Лампас, распишут пять огромных "пасхальных яиц", отталкиваясь от стилистики знаменитых яиц Фаберже, передает пресс-служба музея.

"Сейчас часто говорят о синергии, и наш проект отлично отражает этот тренд: учреждения культуры разных направлений нашли необычные точки соприкосновения и создали новый культурный маршрут по центру Северной столицы", - считает глава комитета по культуре Константин Сухенко.



Подробнее:https://fabergemuseum.ru/

Прохожим предлагается сфотографироваться у всех пяти яиц и выложить изображения в социальные сети со специальным хэштегом. Две локации уже названы: это Малая Садовая улица и ЦПКиО.

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