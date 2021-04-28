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13:39

Суд отказался рассматривать петербургское дело "Сети"* при личном присутствии Филинкова и Бояршинова

фото ЗакС политика Суд отказался рассматривать петербургское дело "Сети"* при личном присутствии Филинкова и Бояршинова

Апелляционный военный суд во Власихе 28 апреля начал рассмотрение апелляции на решение по делу петербургских анархистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, осужденных по делу "Сети" (ч. 2 ст. 205.4 УК). Бояршинов приговорен к 5,5 годам колонии, Филинков – к 7 годам. 

Защитники Филинкова и Бояршинова участвовали в процессе по видеосвязи из 1-го западного окружного военного суда в Петербурге, сами фигуранты - из СИЗО-3. На заседании Филинков рассказал, что подавал заявление на участие в деле очно. Его адвокат Виталий Черкассов заявил, что у них не было возможности конфиденциально пообщаться перед судом с подзащитным. По его словам, в СИЗО из-за коронавируса запрещены конфиденциальные свидания - только через стекло и телефонную связь, которая контролируется руководством изолятора. Черкасов отметил, что в Петербурге достаточно сил и средств для доставки осуждённых на заседания суда.

Бояршинов также ходатайствовал о личном присутствии в деле вместе с защитниками:

Не всегда слышно слова по видеоконференцсвязи <...> Находиться рядом с защитниками было бы намного лучше.

Коллегия судей после совещания решила отказать Бояршинову и Филинкову в присутствии на заседании в 1-ом окружном военном суде. Председательствующий судья заявил, что участие в заседании с помощью ВКС не нарушает прав осуждённых на получение квалифицированной помощи адвокатов.

Напомним, фигурантов дела обвинили в участии в законспирированной организации анархистов "Сеть", которая якобы готовила вооруженные нападения на отделения полиции и органы власти. Филинков на стадии досудебного расследования и по ходу рассмотрения дела по существу заявлял о том, что был вынужден дать признательные показания под пытками с применением электрического тока.  

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена на территории России.

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