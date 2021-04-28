Мурманский штаб Навального обстреляли неизвестные

Координатор штаба Навального в Мурманске Виолетта Грудина рассказала в своем Telegram-канале об обстреле из неизвестного оружия окон в здании штаба. Судя по характеру отверстий в стекле, злоумышленники использовали пневматику.

"До этого в своём почтовом ящике я обнаружила мишень", - прокомментировала она опубликованный снимок с места происшествия.

Отметим, что это уже не первая за последнее время атака на мурманских "навальнистов". Нынешней весной на двери появлялась свастика, в доме Грудиной появлялись листовки с оскорблениями в ее адрес и указанием личных данных.

фото: Грудина напишет / Telegram