"Не поможет никакой ребрендинг": Леонид Волков объявил о роспуске штабов Навального

Как руководитель сети региональных штабов Алексея Навального, Леонид Волков официально объявил об их закрытии по всей стране. Известием соратник оппозиционера поделился у себя в Telegram-канале.

Существование штабов в нынешнем виде, отметил Волков, более невозможно: напомним, что ввиду уголовного преследования Фонда борьбы с коррупцией* в рамках дела об экстремизме, прокуратура Москвы приостановила деятельность филиалов организации по всей стране.

"Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация. <…> Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального", - заявил Волков.

Резюмируя, Волков призвал сторонников оппозиционера сконцентрироваться на предстоящих осенних выборах и поддерживать независимых региональных политиков.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России