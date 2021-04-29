Юлия Лазуткина стала сенатором вместо врио губернатора Пензенской области Мельниченко

Депутаты заксобрания Пензенской области наделили полномочиями члена Совета Федерации вице-спикера регионального парламента Юлию Лазуткину, сообщается на сайте пензенского ЗакСа.

Представляя кандидатуру Лазуткиной, спикер парламента Валерий Лидин заявил, что ее хорошо знают "как социально ответственного человека", который "ведет активную работу в избирательном округе, много внимания уделяет реализации молодежной политики в регионе". Депутаты поддержали кандидатуру Лазуткиной единогласно.

Место сенатора от Пензенской области освободилось после того, как в конце марта член Совфеда Олег Мельниченко был назначен врио губернатора Пензенской области вместо Ивана Белозерцева. Последний стал фигурантом уголовного дела о взятках на сумму более 30 млн рублей.

фото: zspo.ru