Петербургские детсады будут работать в привычном режиме с 4 по 7 мая

Роспотребнадзор не разрешил воспитанникам детсадов "прогуливать" взрослые выходные с 4 по 7 мая: дошкольные учреждения в обозначенные дни будут работать в привычном режиме, проинформировали в петербургском комитете по образованию.

Решение обусловлено нуждами граждан, обеспечивающих функционирование учреждений и организаций в нерабочие дни.

"Организовать оказание услуг обучающимся в помещениях образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, осуществляющих присмотр и уход за детьми, а также оказание услуг обучающимся в помещениях образовательных учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы", - следует из распоряжения главы комитета по образованию Натальи Путиловской.

Ранее, напомним, российский глава Владимир Путин, вняв просьбе Роспотребнадзора, решил расширить майские каникулы до десяти дней - то есть, с 1 по 10 число.