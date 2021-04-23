Путин согласился объявить все дни с 1 по 11 мая выходными

Президент Владимир Путин согласился объявить дни между майскими праздниками нерабочими, передает ТАСС.

С соответствующей просьбой обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она предложила сделать дни между праздниками - 4-7 мая - нерабочими, чтобы препятствовать росту заболеваемости коронавирусом.

"Если вы считаете, что это необходимо - хорошо, мы так и сделаем", - ответил Путин. По его словам, соответствующий указ будет подписан сегодня, 23 мая.

До этого планировалось, что выходными днями будут 1-3 и 8-10 мая, а 4-7 мая россиян ждет рабочая неделя.