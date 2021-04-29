Обвиненный в госизмене физик Кудрявцев умер на 78-м году жизни

Физик Виктор Кудрявцев, проходивший по делу о госизмене, умер в возрасте 77 лет, сообщает "Команда 29".

Кудрявцев стал фигурантом дела о госизмене три года назад, когда ему было 74 года. По версии следствия, физик в научной переписке с бельгийским институтом гидродинамики передал информацию о гиперзвуковых технологиях в боевых ракетных комплексах "Авангард" и "Кинжал". Эту переписку сочли прикрытием для передачи секретных данных странам НАТО. Адвокаты настаивали, что речи о разглашении гостайны в этом случае быть не может, поскольку проект по освоению космоса был полностью открытым.

Тем не менее Кудрявцева поместили в СИЗО "Лефортово", несмотря на немалый список заболеваний, к которому в итоге добавился рак. Сообщалось, что в обмен на перевод под домашний арест Кудрявцеву предлагали признать вину и оговорить коллег, но он отказывался.

Кудрявцева отпустили из СИЗО осенью 2019 года. Следствие по его делу было приостановлено до выздоровления ученого, но до возобновления он не должен.