Главу "Команды 29" Ивана Павлова задержали после обыска

Силовики пришли с обысками к главе "Команды 29", адвокату Ивану Павлову, сообщили представители организации.

По словам адвоката Евгения Смирнова, обыски у Павлова проводит ФСБ в гостинице в Москве. Самого Павлова задержали: ему вменяют нарушение ст. 310 УК (разглашение данных предварительного следствия). Также с обысками пришли к жене Павлова, которая находится в Петербурге.

Одновременно с этим с обыском пришли к IT-специалисту "Команды 29" Игорю Дорфману в Петербурге. Сообщается, что ему ломали дверь, Дорфман перестал отвечать на звонки.

"Команда 29" ранее объявила, что будет представлять интересы ФБК* в процессе о требовании прокуратуры признать фонд экстремистской организацией. Также адвокаты "Команды 29" участвовали в процессах о госизменах, защищали ученого Виктора Кудрявцева, топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан, бывшего корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова.

Павлов отказался дать подписку о неразглашении данных следствия. В августе министерство юстиции обращалось в адвокатскую палату Петербурга с просьбой возбудить дисциплинарное производство: источники сообщали, что это было сделано по просьбе следователей ФСБ, которых такое решение Павлова не устроило.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России